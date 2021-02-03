Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил ряд предложений по корректировке разработанного правительством проекта поправок к закону об ОМС и организации страхового дела, сообщает пресс-служба ВСС, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности. Основные предложения ВСС касаются корректировки мер, направленных на повышение ответственности участников страховых медицинских организаций (СМО), построения системы экстерриториальной защиты интересов застрахованных граждан, а также предложения о возложении на СМО непрофильных юридических функций.



Так, подготовленный правительством РФ проект поправок предполагает корректировку системы мер, направленных на повышение ответственности участников системы ОМС.

По мнению ВСС, повышение ответственности участников системы ОМС требует пересмотра принципов применения санкций за допущенные нарушения ко всем участникам системы ОМС — и к страховым медицинским организациям и медицинским учреждениям. С целью стимулирования добросовестного правомерного поведения и предупреждения совершения правонарушений в будущем предлагается установить степень финансовой ответственности, соразмерной нарушению, и дифференцированной в зависимости от объема невыполненного обязательства, размера и характера причиненного ущерба и степени вины нарушителя. Не в последнюю очередь должна учитываться степень серьезности нарушения прав и интересов пациента.

Также проект поправок предполагает построение системы экстерриториальной защиты интересов застрахованных граждан.

Дополнительно к предложенным законопроектом мерам по построению системы экстерриториальной защиты интересов застрахованных граждан в рамках реализации национального проекта представляется оптимальным распространить действие лицензии страховых медицинских организаций на всю территорию РФ, отказавшись от принципа указания в лицензии отдельных субъектов РФ, так же, как это установлено применительно к лицензированию иных видов страхования и многих других видов деятельности.

«Такой подход снизит административные и финансовые издержки как государственного регулятора, так и СМО на переоформление лицензий и обновление информации о них в базах данных, информационных и иных материалах», — отмечается в сообщении.

В качестве обоснования предлагается принять во внимание, что ОМС осуществляется на территории РФ по единым правилам ОМС, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Не нашла поддержки предлагаемая новация по возложению на СМО непрофильных для страховой организации юридических функций.

По мнению страхового сообщества, в России создана многоуровневая система защиты прав и законных интересов граждан, включающая разнообразные формы и способы защиты, к которым человек вправе прибегнуть в случаях, когда считает свои права нарушенными. Целям представительства граждан в суде служат институты оказания профессиональной юридической помощи, в частности адвокатура.

В случаях, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде свои права и свободы, иск в интересах пострадавших предъявляет и поддерживает в суде прокурор.

«Страховая медицинская организация призвана осуществлять защиту прав застрахованных граждан на своевременное получение качественной и доступной медицинской помощи и не должна подменять собой другие социальные институты, созданные специально ради удовлетворения потребности в профессиональной юридической защите, — указывают страховщики. — Вместе с тем оказание досудебной, в том числе юридической, поддержки граждан со стороны СМО действительно необходимо, в связи с чем ВСС предлагает использовать формулировку, соответствующую характеру деятельности страховой организации».