Агентство по страхованию вкладов планирует до 2025 года сократить время ликвидационных процедур банков до трех лет. Об этом говорится в стратегии развития АСВ до 2025 года, опубликованной в среду на сайте агентства.

В 2016—2020 годах средний срок ликвидационных процедур составлял четыре с половиной года.



«В 2021—2025 годах агентство планирует завершить ликвидационные процедуры в 380 финансовых организациях. Общий срок проведения основных этапов ликвидационных процедур в организациях, в отношении которых агентство будет назначено конкурсным управляющим в 2021—2025 годах, сократится до трех лет», — отмечается в сообщении.



Большая часть подготовительной работы и начало рассмотрения требований кредиторов будут осуществляться АСВ в период деятельности временной администрации по управлению финансовой организацией, указали в агентстве.

Кроме того, в рамках новой стратегии запланировано создание системы дистанционных страховых выплат. Сроки начала страховых выплат (независимо от канала предоставления) не будут превышать семь рабочих дней, а их основной объем агентство продолжит выплачивать в течение первой недели.

Агентство рассчитывает полностью погасить задолженность по кредиту Банка России в 2024 году. Стратегия предусматривает возврат к финансированию фонда обязательного страхования вкладов без привлечения заемных средств и определяет в качестве его основного источника регулярные взносы банков — участников системы страхования вкладов.

Стратегия развития АСВ на период до 2025 года утверждена решением совета директоров 22 декабря 2020 года. Документ учитывает результаты выполнения предыдущей стратегии на период до 2020 года и устанавливает приоритеты деятельности на следующие пять лет.

