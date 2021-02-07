Жители крупных российских городов планируют отправиться в путешествие во время отпуска уже в первом полугодии. При этом больше половины опрошенных собираются делать прививку от коронавируса в течение ближайших трех месяцев (49%) либо уже ее сделали (2%). Таковы результаты опроса Райффайзенбанка, проведенного в январе 2021 года.



Большинство опрошенных россиян (25%) в качестве основного туристического направления выберут Турцию. 24% указали, что отправятся в Европу, 14% выделили Грецию, столько же планируют посетить ОАЭ. Самым популярным видом отдыха в постпандемический период опрошенные назвали пляжный отдых у моря (59%). 17% предпочтут городской туризм, 8% отправятся в деревню к родственникам, а равное число респондентов выберут горнолыжный склон или поход (7%).

40% опрошенных планируют отдыхать семь — десять дней, 34% — две недели, а 14% — от двух до четырех недель. Каждый четвертый опрошенный планирует потратить в путешествии не менее 50 тыс. рублей на человека, при этом 67% респондентов указали, что отправятся в отпуск с семьей.

Ранее сообщалось, что россияне планируют взять с собой в отпуск кредитные средства для подстраховки. 91% отдают предпочтение кредитным картам.