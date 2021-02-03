Кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с «Базелем III», следует из положения Банка России. Новый стандартизированный подход предполагает возможность применения показателя потерь. По оценкам банков, это позволит сэкономить часть капитала на покрытие операционного риска.

Для банков с универсальной лицензией новые правила будут обязательными с 1 января 2023 года. Банки с базовой лицензией и небанковские кредитные организации смогут по своему усмотрению либо продолжить применять текущие правила, либо перейти на расчет нормативов по новому положению, сообщив об этом регулятору.

Сейчас размер операционного риска для расчета нормативов достаточности определяется исходя из величины среднего дохода за последние три года. Новый подход позволит рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий операционного риска. При этом банки с универсальной лицензией смогут применять упрощенный подход (без расчета коэффициента внутренних потерь), что не создаст для них дополнительных трудностей по сравнению с действующим сейчас порядком.

Расчет размера операционного риска может осуществляться с использованием коэффициента внутренних потерь всеми кредитными организациями и ранее 1 января 2023 года, о чем необходимо будет проинформировать Банк России.

Положение вступает в силу 14 февраля 2021 года. Это второй нормативный акт Банка России по расчету размера операционного риска в соответствии с «Базелем III». Первый документ уже вступил в силу, он устанавливает требования к системе управления операционным риском кредитной организации и к ведению базы событий операционного риска.