Проблема бедности может обостриться в 2021 году после прекращения мер поддержки, которые были введены в 2020 году, заявила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина в рамках круглого стола на тему «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан». По ее словам, меры, которые были направлены на поддержку населения в 2020 году, не позволили стабилизировать уровень бедности в России.

«Меры, которые были приняты, огромный комплекс, широкий комплекс мер, направленных на поддержку тех, чье материальное положение могло потенциально ухудшиться и ухудшилось, вот этот комплекс мер не позволил нам даже стабилизировать уровень бедности», — заявила Самарина, добавив, что за девять месяцев 2020 года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 19,6 млн человек.

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Согласованной политики по росту реальных доходов и снижению уровня бедности в России в настоящее время нет, отметила она. «К сожалению, пока единый согласованный комплекс мер, обеспечивающий вектор роста реальных доходов, снижение уровня бедности, у нас отсутствует. Политика не систематизирована, не обособлена на уровне документов стратегического планирования. У нас на сегодняшний день национального проекта «Борьба с бедностью» нет», — пояснила Самарина.

«В государственных программах социального блока, которые, казалось бы, должны быть направлены своими мероприятиями на решение проблем бедности, никаких показателей, оценивающих динамику, нет. Нет ни в программе «Социальная поддержка граждан», где вообще цель — условия для роста благосостояния. Ни в программе «Доступная среда», где цель — создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни», — заявила представитель Счетной палаты.