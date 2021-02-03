Банк России установил официальные курсы валют на 4 февраля.

Курс доллара вырос на 17,5 копейки, составив 76,0801 рубля (75,9051 рубля на 3 февраля). Курс евро понижен на 6,26 копейки до 91,5624 рубля (91,625 рубля на 3 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,12 рубля (минус 11 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 91,49 рубля (минус 24 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,88—76,34 рубля за доллар и 91,36—91,88 рубля за евро.