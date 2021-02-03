Россияне смогут звонить по домашнему тарифу, находясь в Казахстане, Армении и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже в 2025 году. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

«Тариф «как дома» в рамках союза — основа свободного общения, а значит, ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Выравнивание домашних и роуминговых тарифов — объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза», — пояснил Шаккалиев.

В декабре Россия представила проект плана перехода. Министр перечислил проблемы, которые предстоит решить, — разные подходы к тарификации (в одних странах она поминутная, в других — за каждые 10 секунд, в третьих — абонентская плата), различие в требованиях к безопасности и хранению персональных данных, технологические различия.

Работа по интеграции систем будет вестись в несколько этапов. Сначала предлагается реализовать антифродовые мероприятия, чтобы защитить операторов от мошенников. В конце января стороны обсудили интеграцию антифродовых (антимошеннических) систем операторов связи стран ЕАЭС и организацию прямых стыков между ними.