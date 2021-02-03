Общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос в январе 2021 года на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг 63,9 трлн рублей, хотя количество торговых дней было меньше: 19 против 20 в январе-2020. Такие данные представила фондовая площадка.

Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (рост на 55,7%), рынок акций (увеличение на 49,9%), валютный рынок (рост на 11,8%), в том числе спот-рынок валюты (увеличение на 44,2%), указывает Мосбиржа.

«Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 49,9%, до 2 трлн 247,5 млрд рублей… Среднедневной объем торгов вырос на 57,8%, составив 118,3 млрд рублей», — указано, в частности, в релизе.

Объем торгов на валютном рынке достиг 22,9 трлн рублей, среднедневной — 1 трлн 203,6 млрд рублей, или 16,2 млрд долларов США (в январе прошлого года — 1 трлн 22,5 млрд рублей, или 16,5 млрд долларов).

При этом объем торгов облигациями уменьшился в 2,3 раза, свидетельствуют данные биржи. «Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 828,9 млрд рублей (1 трлн 906,4 млрд рублей в январе 2020 года). Среднедневной объем торгов — 43,6 млрд рублей (95,3 млрд рублей в январе 2020 года)», — указано в сообщении.



В числе прочего сообщается, что в январе на фондовом рынке Московской биржи было размещено 39 облигационных займов на общую сумму 680,6 млрд рублей, включая размещение однодневных облигаций на 293,9 млрд.