СберБанк и Росэксимбанк заключили соглашение о совместной реализации приоритетных проектов. Как поясняется в сообщении «Сбера», в рамках сотрудничества стороны намерены развивать технологическое и продуктовое партнерство по созданию универсальной масштабируемой технологии поддержки экспортеров с использованием схемы партнерства с коммерческими банками на основе цифровой платформы и облачных решений.

«Платформа должна стать уникальным предложением на рынке бесшовного процесса для экспортеров, в том числе по стоимости и срокам, — подчеркивается в релизе. — В числе ее основных задач — расширение возможностей финансирования экспортных контрактов, предоставление новых удобных и доступных продуктов, облегчение доступа к государственной поддержке экспорта».

Основными клиентами платформы станут коммерческие банки, занимающиеся обслуживанием компаний-экспортеров.

«Мы сегодня сделали важный шаг на пути создания совместного продукта — платформы финансирования экспорта. Она станет уникальным предложением на рынке, направленным на упрощение и ускорение работы с клиентами различных сегментов по финансированию пост-/предэкспортного контракта, в том числе с последующей поддержкой и сопровождением. В задачи нашей платформы заложено создание новых продуктов финансирования экспорта, а также обеспечение прохождения сделок полностью в электронном формате», — комментирует заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

По словам председателя правления Росэксимбанка Азера Талыбова, на сегодняшний день уже порядка 30 компаний выразили заинтересованность во внедрении этой разработки в свои бизнес-модели.



По предварительным данным экспертов Росэксимбанка, благодаря совместному продукту кредитных организаций дополнительную финансовую поддержку могут получить более 1 тыс. компаний-экспортеров, указано в релизе Российского экспортного центра, в группу которого входит Росэксимбанк.