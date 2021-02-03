Масштабировать государственное вмешательство в ценообразование в торговой сфере не планируется. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании с представителями федеральных и региональных торговых сетей, сообщается на сайте Минпромторга.

Он отметил, что у крупного и среднего ретейла есть социальная функция: компании уже выполняют ее, соблюдая условия соглашений по фиксации цен на сахар и подсолнечное масло, которые были заключены между Минпромторгом, Минсельхозом России, торговыми сетями и производителями продтоваров 16 декабря 2020 года.

«Благодарю всех участников соглашений. Совместными усилиями мы с вами смогли купировать проблему резкого роста цен на эти товары. Важно обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля этого года, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций», — подчеркнул министр.

Мантуров добавил, что масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, а Минпромторг выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов.



На совещании в том числе было отмечено, что существенное влияние на экономику розничной торговли оказывают высокие ставки комиссии за эквайринг — банковский тариф на безналичные платежи за товары по банковским картам. В рамках совещания участники приняли решение обратиться в Центральный банк РФ при поддержке Минпромторга по вопросу возможного снижения ставок.