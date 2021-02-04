Счетная палата запланировала масштабные проверки нацпроектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов Федерации, говорится в соответствующем плане ведомства.

Нацпроекты — основная идея президентского срока Владимира Путина до 2024 года, указ об их утверждении глава государства подписал в день инаугурации в мае 2018-го. Он утвердил 12 приоритетных проектов, их реализация должна привести к достижению национальных целей: росту рождаемости, повышению продолжительности и качества жизни, вхождению российской экономики в число пяти крупнейших в мире.

Согласно плану, аудиторы Счетной палаты в этом году, в частности, проверят использование федеральных бюджетных трансфертов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 2019—2020 годы и истекший период 2021-го. Мероприятия проведут в Оренбургской, Ивановской, Саратовской областях и Республике Тыва. Проверки по направлению «ЖКХ и городская среда» и «Ипотека и арендное жилье» коснутся Минстроя, Минфина, Центробанка и «ДОМ.РФ».

Результаты реализации нацпроекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Счетная палата изучит совместно с региональными контрольными органами в республиках Татарстан, Саха (Якутия) и Башкортостан, Свердловской и Ярославской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях.

В рамках контрольных мероприятий по направлению «Международная кооперация и экспорт» аудиторы оценят эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2018—2020 годах на создание единого института развития экспорта. В сферу внимания проверяющих попадут «Российский экспортный центр», Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ВЭБ. В плане по этому направлению также предусмотрен анализ системы мер поддержки в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт».

Целый ряд контрольных мероприятий в плане посвящен нацпроекту «Экология». Аудиторы проверят своевременное финансирование мероприятий нацпроекта, достижение его целей и «контрольных точек» со стороны ответственных ведомств — Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Минсельхоза и подведомственных организаций. Кроме того, в плане отмечена отдельная проверка реализации федерального проекта «Чистая вода» в Республике Адыгея.

Аудиторы также проверят эффективность мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и мер по ликвидации накопленного вреда. Контрольные мероприятия пройдут в профильных федеральных органах власти и в регионах: Пермской, Челябинской, Калининградской и Московской областях, а также в Севастополе.

Общие расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по предварительным данным Минфина России, в 2020 году составили 2,149 трлн рублей, или 97,4% от годового плана. При этом Счетная палата ранее предупреждала о рисках из-за распространения коронавируса для реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», а также по комплексному плану развития инфраструктуры.