В мессенджере Telegram появился бот, который позволяет подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. При совершении звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывают доступ к технологии подмены номера любому желающему, отметил эксперт. По его словам, чаще всего злоумышленники представляются службой безопасности банка и в ходе разговора уговаривают жертву, чтобы она перевела свои деньги на счет мошенника.

Если звонящий через бот укажет в исходящем номере телефон, который записан в контактах абонента, то на вызываемом устройстве в момент звонка высветится записанное имя, добавил заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев. Опасность в том, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства.

Эксперты рассказали, каким образом мошенникам удается звонить с номеров телефонов госорганов и банков На данный момент обыкновенные пользователи не могут никак технически обезопасить себя, предупреждают специалисты.

Появление все более простых инструментов для телефонного мошенничества может способствовать его распространению, считает технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин. По его словам, наибольший ущерб наносят профессиональные телефонные мошенники. Бот может оказаться полезен в поимке мошенников, отметил Кондрашин, его разработчики, например, могут фиксировать всех участников разговора. Если разработчики пойдут на контакт с правоохранительными органами, то у последних окажутся реальные номера телефонов злоумышленников.

Между тем подмену номера используют не только мошенники, но и вполне легальный бизнес — спрос на подобные сервисы вырос в 2020 году на фоне популярности онлайн-заказов и доставки, сообщил ведущий разработчик коммуникационной платформы Voximplant Игорь Шеко. По его словам, подмена номера стала необходимым инструментом для любой компании, желающей обезопасить своих клиентов и сотрудников от нежелательных звонков после оказания услуги.