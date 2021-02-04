В Единый реестр получателей господдержки среди МСБ попали компании, которые за ней либо не обращались, либо она была оказана им в гораздо меньшем объеме, чем отражено в данных ФНС и Минэкономразвития. Об этом пишут «Известия» . Согласно информации из реестра МСБ по состоянию на 5 января 2021 года, поддержку получили 1,6 млн предпринимателей, им была оказана помощь трех видов: финансовая (на 628 млрд рублей), имущественная (на 567 млн), а также консультативная и информационная (14 млн часов). Впрочем, судя по сообщениям предпринимателей в соцсетях, не все данные реестра соответствуют действительности.

По словам учредителя компании по переработке меда и перевозкам в Приморском крае Алексея Карасева, его фирме приписали 1 056 часов консультационной поддержки. Причем весь этот объем они якобы получили всего за 22 дня, то есть по 48 часов государственной помощи в сутки, а затем с ней провели еще 176 часов консультаций в течение двух дней. Консультативную помощь фирма не заказывала и не получала, пояснил Карасев. В центре поддержки бизнеса объяснили это тем, что у них не отработана система учета. По словам директора московской консалтинговой компании «ЦЭФК ГРУПП» Олега Александрова, в реестре указано, что в апреле 2019 года фирма получила одну единицу информационной поддержки в рамках мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела. Но такой помощью компания не пользовалась. Александров воспользовался функцией «сообщить об ошибке», но ничего не изменилось: компания все еще числится в реестре.

Минэкономразвития планирует в 2021 году запустить цифровую экосистему поддержки МСП Платформа уже запущена в тестовом режиме.

Некоторые компании пожаловались на то, что размер помощи, которую они получили, существенно преувеличен. Так, директор фирмы по производству технической теплоизоляции «Альмален» Дмитрий Абрамов заявил, что обращался за поддержкой, но короткий разговор, который длился максимум минут десять и не оказался полезным, в реестре отразили как часовой, сообщил предприниматель.

В ФНС заявили, что ошибки в реестре могут быть исправлены организацией, которая передала сведения об оказанной поддержке. Для этого в нем предусмотрен режим обратной связи. Впрочем, число подобных обращений в настоящее время составляет менее 0,001% от общего количества сведений о господдержке, добавили там. В Минэкономразвития заявили, что в ведомстве рассматривают отдельные обращения субъектов МСП по вопросам проверки информации, размещенной в реестре.

Единый реестр был создан именно для того, чтобы обнаружить нестыковки и неточности в отчетах по оказанию мер господдержки, данные о которых поступают из регионов, напомнил глава «Опоры России» Александр Калинин. Предпринимателям дали возможность найти себя в списках, и теперь стало видно, кто получал господдержку и в каком объеме, получал ли на самом деле. Таким образом повышается эффективность и точечность мер, отметил эксперт.