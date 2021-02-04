📰 В январе 2021 года управляющие компании привлекли в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) более 28 млрд рублей — это лучший результат для этого месяца, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Investfunds. При этом растет интерес инвесторов к более рисковым категориям фондов, ориентированным на вложения в акции, а также смешанных инвестиций. Управляющие позитивно настроены на дальнейший рост привлечения средств на фоне масштабного вакцинирования в мире и ожидания восстановления экономики. Однако возросшие санкционные риски могут охладить интерес частных инвесторов.
📰 К марту курс рубля способен установить рекорд роста с начала года, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина. По его словам, если по итогам ближайшего заседания 12 февраля ЦБ вновь проявит сдержанность в оценках возможности дальнейшего снижения ставки, это способно оказать поддержку рублю. Также если новые антироссийские меры будут носить, как и раньше, персональный характер, не затрагивая целые сектора экономики и бизнеса, это наверняка выступит одним из драйверов роста рубля. В случае реализации этого сценария пара USD/RUB уже в конце февраля — начале марта может опуститься в район нижней границы двухмесячного диапазона консолидации 72,65—76,6. Однако для этого также необходимо, чтобы нефть как минимум оставалась в коридоре 56—60 долларов за баррель марки Brent.
📰 Власти прорабатывают введение платного проезда по дорогам Москвы и Подмосковья, пишут «Известия». Информация об этом содержится в стратегии развития транспортной системы региона, подготовленной по заказу АНО «Дирекция Московского транспортного узла». Ее утверждение ожидается в I квартале 2021 года, сообщили там. Система предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактно по дифференцированным ставкам, включая нулевую, и зависящим от типа транспортного средства, категории платного участка дороги, места и времени поездки. Проект стратегии поступил в Минтранс и дорабатывается с учетом позиций причастных ведомств, сказали в министерстве. При этом там подчеркнули: реализация инициативы возможна только после 2030 года.
📰 Реформа контрольно-надзорной деятельности может привести к объединению видов экологического надзора в единый, пишет «Коммерсант». Рассмотреть возможность такого подхода поручено Минэкономразвития до 8 февраля. Сейчас государственный экологический надзор, согласно закону об охране окружающей среды (№ 7-ФЗ), включает 15 отдельных видов надзора: земельный, лесной, охотничий, в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха и др. Надзорные функции выполняет Росприроднадзор, однако такие полномочия есть у Ростехнадзора, Рослесхоза, Росрыболовства, Росреестра, природоохранной прокуратуры и др. Это де-факто противоречит принципам контрольно-надзорной деятельности, а вместе с тем снижает эффективность контроля из-за нехватки узкоспециализированных инспекторов. Эксперты и бизнес инициативу в целом поддерживают, указывая на возможность оптимизации численности инспекторов и снижение давления на бизнес.
📰 Почти треть россиян (30%) заявили, что не носят на работе маску, несмотря на продолжающуюся пандемию, пишет РБК. К таким выводам по итогам опроса пришел сервис SuperJob. В 5% случаев люди отказываются надевать маску даже вопреки требованию работодателя, 14% опрошенных признались, что носят медицинскую маску на работе даже несмотря на то, что от них этого не требуют. Более ответственно к противоэпидемическим требованиям относятся женщины. Среди них 73% ответили, что носят маску (среди мужчин — 69%). Также маску на работе готовы носить 78% сотрудников в возрасте до 34 лет, тогда как у людей старше 45 лет этот показатель — 67%. Что касается опрошенных работодателей, то 62% заявили, что заставляют носить медицинские маски всех своих сотрудников, 18% соглашаются на то, что это требование будут выполнять лишь некоторые категории работников. Из результатов исследования следует, что чем больше в компании работников, тем чаще от них требуют носить маски.