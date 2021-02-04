📰 В январе 2021 года управляющие компании привлекли в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) более 28 млрд рублей — это лучший результат для этого месяца, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные Investfunds. При этом растет интерес инвесторов к более рисковым категориям фондов, ориентированным на вложения в акции, а также смешанных инвестиций. Управляющие позитивно настроены на дальнейший рост привлечения средств на фоне масштабного вакцинирования в мире и ожидания восстановления экономики. Однако возросшие санкционные риски могут охладить интерес частных инвесторов.

📰 К марту курс рубля способен установить рекорд роста с начала года, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина. По его словам, если по итогам ближайшего заседания 12 февраля ЦБ вновь проявит сдержанность в оценках возможности дальнейшего снижения ставки, это способно оказать поддержку рублю. Также если новые антироссийские меры будут носить, как и раньше, персональный характер, не затрагивая целые сектора экономики и бизнеса, это наверняка выступит одним из драйверов роста рубля. В случае реализации этого сценария пара USD/RUB уже в конце февраля — начале марта может опуститься в район нижней границы двухмесячного диапазона консолидации 72,65—76,6. Однако для этого также необходимо, чтобы нефть как минимум оставалась в коридоре 56—60 долларов за баррель марки Brent.

📰 Власти прорабатывают введение платного проезда по дорогам Москвы и Подмосковья, пишут «Известия» . Информация об этом содержится в стратегии развития транспортной системы региона, подготовленной по заказу АНО «Дирекция Московского транспортного узла». Ее утверждение ожидается в I квартале 2021 года, сообщили там. Система предполагает использование модели покилометровых платежей, администрируемых бесконтактно по дифференцированным ставкам, включая нулевую, и зависящим от типа транспортного средства, категории платного участка дороги, места и времени поездки. Проект стратегии поступил в Минтранс и дорабатывается с учетом позиций причастных ведомств, сказали в министерстве. При этом там подчеркнули: реализация инициативы возможна только после 2030 года.

📰 Реформа контрольно-надзорной деятельности может привести к объединению видов экологического надзора в единый, пишет «Коммерсант» . Рассмотреть возможность такого подхода поручено Минэкономразвития до 8 февраля. Сейчас государственный экологический надзор, согласно закону об охране окружающей среды (№ 7-ФЗ), включает 15 отдельных видов надзора: земельный, лесной, охотничий, в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха и др. Надзорные функции выполняет Росприроднадзор, однако такие полномочия есть у Ростехнадзора, Рослесхоза, Росрыболовства, Росреестра, природоохранной прокуратуры и др. Это де-факто противоречит принципам контрольно-надзорной деятельности, а вместе с тем снижает эффективность контроля из-за нехватки узкоспециализированных инспекторов. Эксперты и бизнес инициативу в целом поддерживают, указывая на возможность оптимизации численности инспекторов и снижение давления на бизнес.



📰 Почти треть россиян (30%) заявили, что не носят на работе маску, несмотря на продолжающуюся пандемию, пишет РБК . К таким выводам по итогам опроса пришел сервис SuperJob. В 5% случаев люди отказываются надевать маску даже вопреки требованию работодателя, 14% опрошенных признались, что носят медицинскую маску на работе даже несмотря на то, что от них этого не требуют. Более ответственно к противоэпидемическим требованиям относятся женщины. Среди них 73% ответили, что носят маску (среди мужчин — 69%). Также маску на работе готовы носить 78% сотрудников в возрасте до 34 лет, тогда как у людей старше 45 лет этот показатель — 67%. Что касается опрошенных работодателей, то 62% заявили, что заставляют носить медицинские маски всех своих сотрудников, 18% соглашаются на то, что это требование будут выполнять лишь некоторые категории работников. Из результатов исследования следует, что чем больше в компании работников, тем чаще от них требуют носить маски.

