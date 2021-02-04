Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,33% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 354,55 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,23% и равнялся 1 390,17 пункта.

В начале сессии российские фондовые индексы окажутся под давлением коррекционных продаж на зарубежных площадках, в связи с чем могут выйти в небольшой минус, допускает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Продажи, однако, будут ограничивать долгосрочные максимумы нефтяных котировок, которые не оставляют попыток роста. День будет интересным на макроэкономическую статистику в Европе и США, а также квартальные отчетности (в том числе в России). Пока что отечественные индексы и рубль залегли в краткосрочные диапазоны и не показывают ярко выраженной динамики, ожидая в том числе новостей с геополитического фронта», — комментирует эксперт.