Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленной динамикой к иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 17 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,98 рубля (плюс 5 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 91,22 рубля (минус 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. По его словам, ожидается умеренное укрепление национальной валюты на старте торгов, что приведет к снижению пары доллар/рубль в район 75,8 рубля. Однако в дальнейшем покупки в американской валюте могут позволить ей отыграть утренние потери и перейти к росту. В результате доллар может закончить сегодняшний день выше 76 рублей. При этом он продолжает движение в диапазоне 75—77,5 рубля, который останется актуальным в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Сегодня вновь ждем ослабления российской валюты. Кроме общего снижения аппетита к риску и «навальной истории», угрозы для рубля исходят от продолжающего дорожать на мировом валютном рынке доллара. Пара евро/доллар уверенно сверху вниз подбирается к отметке 1,2. Ее пробой спровоцирует закрытие длинных позиций по паре и кратковременный сильный рост курса доллара, что будет негативно для рубля. В среднесрочной перспективе мы не видим поводов для роста российской валюты. Цель движения по паре доллар/рубль 78 остается актуальной», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.