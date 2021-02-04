Минцифры разработало поправки в закон «О связи», по которым информация о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг будут выведены из-под охраны тайны связи, узнал РБК.



Документ даст право госорганам, которые ведут оперативно-разыскную деятельность, получать эти данные без решения суда. Сейчас координаты гаджетов являются тайной и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Чтобы получить к ним доступ, нужно решение суда (сутки на то, чтобы уведомить суд, и двое суток — на получение решения) или согласие родителей пропавшего ребенка.

Минцифры указывает, что из-за этого координаты не всегда оперативно поступают в органы, которые ищут пропавших людей, а время в таких случаях буквально идет на часы.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что в современном мире тайна связи «давно превратилась в юридическую фикцию», а крупные коммерческие компании собирают данные о координатах абонентов и используют их для разработки собственных приложений.