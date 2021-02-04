На портале госуслуг опубликован новый сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.



Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т. д.

«Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе ограничений, которые могут быть наложены. Так, например, более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств», — сообщили в ФССП России.



Напомним, что на портале госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.