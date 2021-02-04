Количество компьютерных атак и фишинговых рассылок с вредоносным программным обеспечением выросло во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, выступая на «Инфофоруме-2021». По его словам, пандемия способствовала повышению напряженности в информационном пространстве, чаще стали осуществляться компьютерные атаки через недостаточно защищенные каналы удаленного доступа и эксплуатацию уязвимости программного обеспечения, применяемую пользователями, особенно в условиях дистанционного режима работы.

Основными целями таких атак было нарушение функционирования информационных ресурсов, блокирование доступа, необходимого для дистанционной работы. «Созданный вокруг COVID-19 информационный фон способствовал увеличению количества рассылаемых российским организациям тематических фишинговых сообщений с вредоносными вложениями. Основной целью таких атак являлось получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам кредитных карт», — подчеркнул Мурашов.

Эксперты предупредили о телефонных мошенниках в Telegram Если звонящий через бот укажет в исходящем номере телефон, который записан в контактах абонента, то на вызываемом устройстве в момент звонка высветится записанное имя.

Также он заявил, что хакеры впервые внедрили вредоносные программы в инфраструктуру медучреждений России. «Впервые отмечены случаи внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные, в информационную инфраструктуру медицинских учреждений», — сказал Мурашов.

В этой связи продолжается развертывание Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Количество ее потребителей в 2020 году увеличилось почти в три раза. Это позволило предотвратить атаки на многие объекты критической инфраструктуры, в том числе в других государствах. «Следует отметить, что в 2020 году такие попытки предпринимались многократно», — указал Мурашов.