Столичные полицейские начали проверку после заявления артистки «Ленкома» Олеси Железняк о краже денег с ее банковской карты. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

«3 февраля в полицию с заявлением обратилась артистка «Ленкома» Олеся Железняк. Она сообщила, что накануне утром неизвестный злоумышленник неустановленным способом списал 50 тыс. рублей с ее банковской карты», — сказал собеседник агентства. Потерпевшая отметила, что личные данные никому не предоставляла. «Полиция по данному факту начала проверку», — добавил он.

Олеся Железняк — российская актриса театра и кино, телеведущая, певица.