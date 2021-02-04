Президент России Владимир Путин призвал довести до логического завершения предложения правительства по расширению мер поддержки занятости.

Во время встречи с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым глава государства в том числе поинтересовался, как складывается ситуация на рынке труда, сообщает ТАСС . Министр отметил, что сейчас принимаются меры по восстановлению занятости, для этого власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес. Минэкономразвития и Минтруд также готовят предложения по расширению программы профессионального обучения и поддержке предприятий, которые готовы участвовать в ней.

«Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется», — отреагировал президент.

Котяков: на меры по восстановлению занятости заложен почти 21 млрд рублей По словам министра, цель — до конца 2021 года восстановить занятость до допандемических показателей.

Показатели по безработице в РФ по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий, пик был пройдет еще в августе, и к концу года значение опустилось ниже 6%, происходит восстановление занятости, заявил глава ведомства Максим Решетников. Об этом сообщает «Прайм» . «У нас в августе пик безработицы был 6,4%. Я подчеркну, что эта безработица опросная. Мы с этой высшей точки сейчас спустились до уровня 5,9% (в декабре. — Прим. ред.)… Причем нормальный уровень до начала у нас был ниже 5% — 4,6%… Вами поставлена задача обратно вернуться, восстановить занятость. Мы видим, это происходит», — рассказал Решетников.

По словам министра, опыт пандемии показал, что наиболее эффективным инструментом на рынке труда оказалась поддержка работодателей через субсидии на выплату зарплат. «Ясно, что у нас есть большая инвестиционная политика, все эти новые проекты и так далее. Но это требует времени, больших программ подготовки. А гораздо эффективнее, когда мы даем работодателям, которые готовы развиваться, готовы расширяться, какую-то поддержку, чтобы они брали людей, что называется, со служб занятости, возможно, сами их обучали. И какое-то время мы бы им немножко субсидировали, скажем так, зарплаты, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы эти люди работали», — сообщил глава Минэкономразвития.