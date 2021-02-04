Роскачество предупреждает водителей об активизации мошенников, которые предлагают скидки на приобретение топливных карт, и раскрыло используемую ими схему работы. Как пояснили в ведомстве, мошенники пишут держателю топливной карты сообщения на e-mail, в СМС или мессенджерах, также в кампании задействованы посты в группах для автомобилистов в соцсетях и рекламные баннеры. В частности, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали рассылки для автовладельцев, заправлявшихся на АЗС «Газпромнефть» и «Лукойл».

Предложение мошенников, как правило, одно и то же, отмечают в Роскачестве: скидка 50% на покупку топливной карты. В сообщении предлагается перейти по ссылке на «безопасный сайт» с платежной формой для приобретения топливной карты. Цена варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, при этом количество карт может быть ограниченно, что обычно иллюстрирует тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует сайт настоящей топливной компании, а саму услугу может продвигать якобы «агент поддержки» топливной компании, однако платежи в данном случае уходят мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет.

Такой вид мошенничества уже фиксировался в 2019 году. По мнению экспертов Роскачества, мошенники, выдержав паузу, решили провести кампанию вновь. «Все, что связано с переводом средств, должно незамедлительно пробуждать вашего внутреннего критика: лучше задать много вопросов и отказаться от «выгодного предложения», чем рисковать персональными данными и деньгами», — считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.