Экспобанк с 4 февраля ввел два новых вклада — «Срочный ЭКСПО» и «Счастье».

Депозит «Срочный ЭКСПО» открывается от 91 до 1 500 дней в рублях, от 181 до 732 дней в долларах и от 91 до 732 дней в евро. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 500 долларов/евро. В рублях ставки составляют 4,1—5,4%, в долларах — 0,1—0,25%, в евро — 0,05—0,1% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада до востребования.

Срок вклада «Счастье» составляет 1 097 дней и разделен на 12 периодов начисления процентов, каждый процентный период равен трем месяцам: в первом периоде процентная ставка составляет 4,9% при сумме вклада от 10 тыс. рублей и 5,1% от 500 тыс. рублей. Далее, по всем последующим периодам проценты начисляются по ставке 1% годовых.

Таким образом, средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств составит 1,32% от 10 тыс. рублей и 1,34% от 500 тыс. рублей.

Проценты ежеквартально капитализируются. При досрочном расторжении договора

ранее выплаченные проценты не пересчитываются. С даты, следующей за датой последней выплаты процентов, по дату досрочного расторжения проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Оба вклада открываются в отделениях банка, а также в интернет-банке.

Кроме того, окончен прием средств по вклад «Рождественский ЭКСПО».