Средний размер микрозайма («займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в декабре 2020 года достиг 8,54 тыс. рублей, увеличившись на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в декабре 2019-го — 8,32 тыс. рублей). При этом рост данного показателя был отмечен и по сравнению с предыдущим месяцем — на 2,3% (в ноябре 2020 года — 8,34 тыс. рублей), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в декабре 2020 года (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,15 тыс. рублей), Белгородской области (10,74 тыс.), Ростовской области (9,78 тыс.), Санкт-Петербурге (9,62 тыс.) и Московской области (9,5 тыс.).

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Белгородская область (+39,6%), Красноярский (+21,5%) и Приморский (+18,2%) края, а также Архангельская (+14,8%) и Иркутская (+11,1%) области. В свою очередь в ряде регионов РФ средний размер «займа до зарплаты» снизился, в том числе в Москве (минус 5,8%), Ставропольском крае (минус 5,2%), Тюменской (минус 4,6%) и Московской (минус 2,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (минус 0,7%).

Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «После падения в апреле постепенное возвращение к прошлогоднему уровню продемонстрировал и средний чек «займа до зарплаты». А в декабре прошлого года его значение оказалось даже более высоким, чем по итогам аналогичного периода 2019 года», — отмечает эксперт.