Потери россиян от действий кибермошенников на 87% приходятся на атаки с использованием телефона. При этом в 77% случаев злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, выступая на XXIII Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2021».

«На данный момент главным оружием мошенников является, конечно, телефон. 87% суммы ущерба граждан приходится на атаки с использованием мобильной связи. 77% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовых организаций», — сказал он.

Эксперт: во время пандемии выросло число кибератак и фишинговых рассылок Об этом сообщил замдиректора НКЦКИ Николай Мурашов.

Уваров отметил, что во время пандемии изменилась основная легенда мошенников. Если раньше злоумышленники сообщали потенциальной жертве о попытках списания средств с карты, то в период пандемии россиян запугивали списанием всех средств на счете. При этом «средний чек» при атаке в рамках новой легенды стал значительно выше, поскольку мошенники стремятся списать все деньги жертвы.

По словам главы департамента ЦБ, мошенникам становится все сложнее обманывать граждан, поскольку вырос уровень осведомленности об информационной безопасности. «Мы видели, что количество мошеннических звонков возросло. Это значит, что для сохранения высокого уровня прибыли от мошеннических действий им нужно прикладывать гораздо больше усилий. Причина этого в том, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности, их стало сложнее обмануть», — добавил Уваров.