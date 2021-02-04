Доработанный Минцифры РФ законопроект о тайне связи, который выводит из-под нее данные о геолокации мобильных телефонов, сохраняет запрет на передачу содержания телефонных разговоров и сообщений третьим лицам без решения суда, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Минцифры разработало законопроект, который уточняет существующий федеральный закон в части тайны связи. Законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения, говорится в сообщении ведомства. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации. При этом для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

Согласно действующему законодательству, сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда. Без него доступ к таким сведениям есть только у отправителей и получателей информации или их уполномоченных представителей, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.

​Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под охраны тайны связи В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения информации при поиске пропавших людей.

«Доработанный Минцифры законопроект напрямую запрещает передачу содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения. Также исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации», — отметили в министерстве.

Для ранее включенной в текст законопроекта нормы, предусматривающей возможность получения по запросу правоохранительных органов сведений о геолокации мобильных устройств, введено уточнение, что данные сведения могут предоставляться только с оборудования операторов связи, рассказали в Минцифры.