На подарки, праздники и развлечения берут взаймы около 10% клиентов МФО. Таковы данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«На первом месте среди «развлекательных» целей займов оказались подарки. Их доля составила примерно 5,6% от общего числа ссуд в 2020 году. Она немного снизилась по отношению к 2019 году, когда достигала 6,4%. Однако интересно, что доля займов на подарки любимым женщинам, которые брали заемщики-мужчины, напротив, возросла. Если в 2019 году она составляла 1%, то в 2020 году — 1,2%. 2,2% займов в 2020 году россияне занимали на отдых и отпуск. Правда, из-за пандемии и закрытия границ с большинством популярных туристических стран доля подобных займов оказалась существенно ниже, чем годом ранее. Тогда она составляла 4,3%», — сказано в сообщении.

При этом откладывать свадебные торжества из-за коронавируса россияне не стали. Традиционно займы на эти цели берут около 1% клиентов МФО. Не стал исключением и 2020 год. Наиболее распространенная причина, чтобы занять денег к свадьбе, — покупка золотых колец.

Стабильной оказалась также доля займов на посещение кино, концертов и экскурсий — 0,5% в 2020 году, как и годом ранее. Самым же быстрорастущим сегментом оказались займы на видеоигры: если в 2019 году их доля была совсем незначительной — менее 0,1%, то в прошлом году она достигла 0,4% от общего количества займов, уточнили в Webbankir.

Компания проанализировала свыше 100 тыс. займов, которые люди брали по всей России в 2019—2020 годах.

