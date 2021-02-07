Банк «Акцепт» запустил акцию по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса, говорится в релизе финучреждения.

Предложение действует для ИП и юридических лиц до 30 июня 2021 года.

Условия акции:

  • обязательное подключение интернет-банка;
  • бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте;
  • бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП;
  • бесплатное ведение расчетного счета через интернет-банк в месяц открытия;
  • бесплатное ведение расчетного счета через интернет-банк в два следующих месяца после месяца открытия; при наличии неснижаемого остатка в размере 100 тыс. рублей.