Около 80% утечек персональных данных в РФ происходит из-за внутренних нарушений, а не в результате хакерских атак, рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она также заявила о необходимости выработки мер по ограничению нарушений, связанных с незаконным использованием персональных данных.

«За январь — сентябрь прошлого года в России утекло 96,5 миллиона записей персональных данных и платежной информации. Примечательным является факт, что, согласно данным, 79% утечек персональных данных случились не в результате хакерских атак, а из-за внутренних нарушений. Доля утечек, вызванных умышленными действиями сотрудников, составляет 72%», — сказала Рукавишникова на конференции, посвященной формированию единой цифровой среды доверия в обществе. Она сослалась на данные исследования, проведенного российской компанией InfoWatch, специализирующейся на информационной безопасности в корпоративном секторе.

Сенатор отметила, что чаще всего обнаруживаются утечки информации в IT-индустрии, сфере финансов и госсекторе. «Следует заметить, что уровни защищенности информационных систем различных государственных ведомств и организаций также могут отличаться. Неоднократно на эту проблему обращала внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, о необходимости унификации и выработки стандартных требований к информационным системам, которые используются в госсекторе, неоднократно говорили и коллеги-сенаторы, и специалисты в IT-индустрии», — сказала она.