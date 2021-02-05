Стартовал второй сезон подкаста Банки.ру «Это к деньгам» . На этот раз ведущие инвестшоу решили более системно подойти к поиску инвестиционных идей и посвящать каждый эпизод какой-либо отрасли.

В первом выпуске аналитик «БКС мир инвестиций» Егор Дахтлер рассказывает о перспективах банковского сектора и анализирует его основных игроков.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Первый сезон инвестшоу стартовал 16 октября и завершился 25 декабря 2020 года.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

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