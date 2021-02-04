Банк ДОМ.РФ расширил возможности военнослужащих по оформлению кредитов на покупку жилья: теперь «Военную ипотеку» на первичном рынке можно оформить с использованием счетов эскроу, говорится в релизе финучреждения.

«Это позволит сделать более прозрачной и безопасной покупку квартир участниками долевого строительства, денежные средства будут храниться на специальном счете в банке до завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию. Применение счетов эскроу удобно также для застройщиков — предусмотрен упрощенный порядок аккредитации объектов долевого строительства, в частности отменены требования по подтверждению деловой репутации застройщика и по степени готовности дома», — отметили в банке.

Открыть счет эскроу в Банке ДОМ.РФ можно как в отделении, так и в режиме онлайн — банк предусмотрел технологическое решение, позволяющее открывать счета для хранения средств на покупку квартир непосредственно в офисах продаж застройщиков.

Военнослужащие с детьми могут оформить кредит по ставке от 4,7%, ипотека на покупку квартиры в новостройке доступна по ставке от 5,7%, в рамках стандартной программы для участников накопительно-ипотечной системы (НИС) — от 7,1%. Льготная ставка действует на весь срок кредитования.

