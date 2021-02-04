Около 200 антикризисных мероприятий из 515, заложенных в общенациональный план восстановления экономики, уже выполнено. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«С точки зрения реализации общенационального плана (он у нас сотоит из 515 конкретных мероприятий) … на сегодняшний момент около 200 мероприятий плана реализованы: это мероприятия, связанные с антикризисными мерами, с приспособлением экономики к той ситуации, которая сложилась летом, осенью прошлого года», — сказал он.

План нацелен на восстановление доходов населения, включает меры социальной поддержки населения, меры поддержки занятости, системные меры поддержки экономики, малого и среднего бизнеса.

План включает и системные мероприятия — запуск нового законодательства о защите и поощрении капиталовложений, изменение принципов расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

В сентябре правительство России одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике.



Глава МЭР также сообщил, что ведомство в ближайшую неделю завершит подготовку предложений по мерам поддержки бизнеса.

«В продолжение этой программы (программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. — Прим. ТАСС) мы, действительно, готовим определенные предложения тоже по кредитным льготным программам, — сказал министр. — Сейчас мы все параметры досчитываем, на этой неделе досчитаем. Думаю, что в ближайшее время параметры будут объявлены».

Решетников добавил, что министерство также занимается разработкой дополнительных мер, направленных на стимулирование экономики РФ и поддержку бизнеса, в частности по борьбе с безработицей. «Если говорить о дополнительных мерах по борьбе [с безработицей], <...> есть задача максимально вовлечь работодателей в эти сферы, поэтому сейчас готовятся дополнительные меры, в ближайшее время они будут объявлены», — сказал министр.



Общее количество проверок бизнеса контрольно-надзорными органами увеличиваться не будет, отметил также чиновник. «Общее число проверок точно вырасти не должно, но по мере выявления объектов с повышенным риском к ним, конечно, будет привлечено дополнительное внимание, но при всем при этом основная задача — это профилактика, то есть число проверок должно сокращаться, а ответственность бизнеса и эффективное взаимодействие контролеров и компаний должны повышаться», — сказал Решетников.