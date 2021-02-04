Минэкономразвития РФ рассчитывает, что доходы россиян восстановятся в III—IV кварталах этого года. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем — четвертом кварталах», — сказал он.

Решетников также добавил, что рост экономики идет уже сейчас. «Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда «ковида» и ограничений не было, когда экономика работала в другом режиме. Сейчас мы еще недотягиваем, но рассчитываем, что динамика, которую мы набрали, во втором — третьем кварталах позволит нам превзойти эти значения», — отметил он.

Ранее Решетников сообщил, что около 200 антикризисных мероприятий из 515, заложенных в общенациональный план восстановления экономики, уже выполнено.

План нацелен на восстановление доходов населения, включает меры социальной поддержки населения, меры поддержки занятости, системные меры поддержки экономики, малого и среднего бизнеса.

Решетников: около 200 мероприятий из 515 в плане восстановления экономики уже выполнено План нацелен на восстановление доходов населения, включает меры социальной поддержки населения, меры поддержки занятости, системные меры поддержки экономики, малого и среднего бизнеса.

Российская экономика вступила в фазу активного восстановления, сообщил Решетников.

«Рост экономики сейчас уже идет… Мы видим, что экономика, действительно, вступила в полосу активного восстановления», — сказал он.

Увеличение финансирования общенационального плана восстановления экономики РФ в целом не предусмотрено, но возможны точечные решения, заявил министр экономического развития.



«Все параметры антикризисного плана изначально закладывались в проект федерального бюджета. Но всегда какие-то точечные настройки бывают, и они всегда принимаются, и принимаются решения по источникам», — заключил Решетников, отвечая на вопрос о возможности увеличения объема госфинансирования мер по стимулированию экономики.