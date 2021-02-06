25% опрошенных россиян признались, что их зарплата не покрывает основные нужды, 39% респондентов с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается у 36% россиян. Таковы данные совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед».

Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на питание (62%), аренду жилья и выплату ипотеки (35%), коммунальные расходы (27%) и выплату кредитов (20%).



«Почти половине опрошенных (46%) не хватает до зарплаты более 20 тысяч рублей в месяц, 44% не хватает от 10 до 20 тысяч рублей, каждому десятому — от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно. Из-за нехватки денег три четверти россиян вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 71% — от интересного досуга, 42% — от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 36% опрошенных», — сказано в сообщении.

По данным опроса, при нехватке денег большинство респондентов прибегает к займам у родственников и друзей, почти треть обращаются в банк для оформления кредитной карты. Реже всего россияне берут кредит наличными, обращаются за займом в счет зарплаты к работодателю и в микрофинансовые организации.



Для решения проблемы нехватки денег до зарплаты четверо из пяти респондентов ищут новое место работы с более высокой зарплатой, более половины осваивают новые навыки для поиска работы в новой сфере, почти треть ищут возможности развития на текущем месте работы. «Каждый пятый респондент создает дополнительный доход за счет инвестиций, причем мужчины выбирают такой способ увеличения дохода вдвое чаще, чем женщины», — заключили эксперты.

Опрос проводился в январе 2021 года, в нем участвовали 3 698 работающих жителей России.

