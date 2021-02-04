Основные фондовые торги в РФ завершились в четверг в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,85% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3 372 пункта. Индекс РТС повысился на 1,13% — до отметки 1 402,71.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,97%, СберБанка — на 1,83%, «Норникеля» — на 1,79%, Mail.ru — на 1,34%, «Яндекса» — на 1,05%. Котировки бумаг «Полюса» снизились на 1,48%, «Магнита» — на 0,75%, Московской биржи — на 0,63%, МТС — на 0,61%, «Газпрома» — на 0,01%.



«На мировых фондовых биржах в четверг продолжился рост, который на этот раз наблюдался и по российским активам. Импульс к повышению к концу дня, однако, стал ослабевать на рынке нефти, что несет в себе понижательные риски для отечественных акций и рубля в последний рабочий день этой недели. В остальном рынок РФ ждет развития геополитических событий, а западные площадки — макроэкономических данных и новостей о стимулировании (в случае США). При отсутствии поводов для фиксации прибыли рост рисковых активов еще какое-то время может продолжаться», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.