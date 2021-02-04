Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,71 рубля, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 90,67 рубля (минус 68 копеек).



В течение сессии было проведено 52,9 тыс. сделок с долларом почти на 2,9 млрд долларов и 6,9 тыс. сделок с евро на 305 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,3—76,06 рубля за доллар и 90,28—91,3 рубля за евро.

Российская валюта «крепнет благодаря сильной нефти», отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова уточняет, что «ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и теряли порядка 0,5%... На рынке в целом сохраняются оптимистичные настроения, но как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде фьючерсы вошли в зону перекупленности, что может ускорить фиксацию прибыли».



«Дополнительную поддержку рублевым активам оказывает тот факт, что внесенный вчера на рассмотрение в конгресс США законопроект о санкциях в отношении России носит персональный характер, поэтому вряд ли сможет навредить отдельным секторам экономики или бизнеса», — указывает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.