Динамика отраслевых финансовых потоков в последнюю рабочую неделю января указывает на сохраняющийся рост объемов входящих платежей по сравнению с IV кварталом, отражая дальнейший рост экономики. Вместе с тем на фоне неопределенности относительно продолжительности пандемии восстановление деловой активности носит неоднородный характер: это подтверждается как разнонаправленной динамикой платежей в отраслях внутреннего спроса, так и неустойчивой динамикой финансовых потоков в экспортных отраслях, отмечается в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка РФ.

Недельное превышение объемом входящих платежей среднего уровня предыдущего квартала на отчетной рабочей неделе (с 25 по 29 января) составило 2,4%. Отклонение без учета добычи и производства нефтепродуктов и государственного управления составило 3,4%.

В отраслях, ориентированных на экспорт, на отчетной неделе объем входящих платежей перешел от роста к снижению относительно среднего в предыдущем квартале (минус 3,9%). Изменение в динамике экспортной группы отраслей связано с падением входящих поступлений в добыче сырой нефти и газа, при этом объемы исходящих платежей в отрасли остались на повышенном относительно конца прошлого года уровне. Основной положительный вклад вносили потоки в металлургии, где на отчетной неделе наблюдалось существенное ускорение роста входящих платежей.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, сохранился умеренный рост входящих платежей относительно среднего уровня в предыдущем квартале (1,2% после 0,8% неделей ранее). Одним из драйверов платежей в потребительской группе отраслей стало производство пищевых продуктов, где на отчетной неделе возобновился сильный рост входящих платежей. Основной негативный вклад в динамику финансовых потоков в потребительских отраслях внесла деятельность по операциям с недвижимостью, где третью неделю подряд наблюдается нисходящая динамика входящих платежей.

Банк России начал мониторить отраслевые финансовые потоки по новой методологии Новая методология предполагает сравнение недельного уровня входящих потоков со среднедневным показателем предыдущего календарного квартала.

Динамика платежей в отраслях инвестиционного спроса остается сдержанной: снижение входящих потоков относительно предыдущего квартала за период с 25 по 29 января сохранилось на уровне 1,9%. Слабая динамика платежей в строительстве зданий сопровождается ростом платежей в научных исследованиях и разработках.

В отраслях государственного потребления отклонение входящего среднего дневного потока за отчетную неделю от среднего за предыдущий квартал составило плюс 18%. Рост потоков ощутимо замедлился после временного всплеска на предыдущих неделях.



В январе суммарные входящие финансовые потоки по России в целом, взвешенные с учетом валового регионального продукта, сократились на 5,2% год к году после роста на 2,2% в декабре 2020-го. Однако значимую роль в данном снижении сыграл календарный фактор: в январе 2021 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2020 года (15 против 17). Улучшение динамики наблюдалось только в Центральном федеральном округе (3%) и Северо-Кавказском ФО (19,3%), причем его драйвером выступило государственное управление. Повышенный уровень финансовых потоков в данной отрасли связан с трансакциями Минфина России и внутрибюджетными операциями и, скорее всего, носит временный характер, указывают в ЦБ.