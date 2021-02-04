Российские регионы смогут получать гранты в форме межбюджетных трансфертов, размер которых будет зависеть от эффективности работы глав и органов исполнительной власти субъектов РФ. Правила распределения таких грантов должны быть утверждены до 1 июля 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на указ президента РФ на официальном портале правовой информации.

«До 1 июля 2022 года утвердить правила распределения между субъектами РФ грантов в форме межбюджетных трансфертов на основе достигнутых ими за отчетный период (прошедший год) фактических значений (уровней) показателя, предусмотренных перечнем», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин указом, опубликованным в четверг, утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов.

Перечень включает 20 показателей. Среди них — доверие к власти, численность населения субъекта РФ, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. На оценку эффективности губернатора также будут влиять уровень образования в регионе, эффективность выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи, наличие условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Будет также учитываться количество волонтеров в регионе, популярность культурных мероприятий, качество городской среды, объем жилищного строительства и количество семей, улучшивших жилищные условия. Среди других критериев — состояние дорожной сети, качество окружающей среды, темпы роста среднемесячной зарплаты, среднедушевого дохода, объема инвестиций в основной капитал. Помимо этого в показатели эффективности включили численность занятых в малом и среднем бизнесе, а также «цифровую зрелость» органов власти.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета в течение двух месяцев утвердить методику расчета 19 из 20 показателей эффективности глав регионов до 2030 года включительно. Согласно указу, методику расчета еще одного пункта — уровня доверия к власти — в течение месяца должна подготовить администрация главы государства.

«В двухмесячный срок обеспечить утверждение или корректировку методик расчета показателей, предусмотренных пунктами 2—20 перечня, на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год) и плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным периодом», — указано в перечне поручений Кабмину и профильным комиссиям Госсовета.



Отмечается, что «методику расчета показателя, предусмотренного пунктом 1 перечня», должна разработать и в месячный срок представить на утверждение администрация президента РФ. В первом пункте перечня указан такой показатель эффективности, как доверие к власти, уровень которого определяется в том числе с помощью оценки общественного мнения о достижении в регионе национальных целей развития.