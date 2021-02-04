В декабре 2020 — январе 2021 года, несмотря на противоэпидемические ограничения, отмечалось восстановление экономической активности в большинстве регионов России. Динамика цен по-прежнему определялась преимущественно временными факторами. Пандемия оказала значимое влияние на структуру рынка труда, что при общем снижении занятости привело к нехватке кадров в отдельных отраслях. Об этих тенденциях говорится в очередном выпуске аналитического материала «Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России» .

Восстановлению экономической активности способствовали мягкие денежно-кредитные условия. В декабре — январе предприятия добывающей отрасли нарастили экспорт угля и газа. Восстанавливалась деловая активность в строительстве и машиностроительных отраслях, а с нею и выпуск в металлургии, металлообработке и деревообработке. Устойчиво росло фармацевтическое производство, в том числе за счет быстрого наращивания производства вакцины от коронавируса. В новогодние праздники увеличился внутренний турпоток на фоне практически закрытых зарубежных направлений.

Тем не менее позитивные изменения были отмечены далеко не во всех секторах экономики. Противоэпидемические требования ограничивают предоставление целого ряда услуг населению. Заметное оживление потребительского спроса в новогодние каникулы ретейлеры расценивают в основном как временное. Определенные трудности производители испытывали из-за ограничений в странах — торговых партнерах (например, в рыбной отрасли). Многие предприятия отмечали нарастание издержек и давления на цены, в том числе из-за произошедшего ослабления рубля.

Но в целом оценки предприятиями текущего состояния и перспектив изменения бизнес-климата становятся менее негативными. В отдельных регионах на фоне смягчения противоэпидемических требований началось восстановление численности персонала в сфере услуг.

«В конце 20-го — начале 21-го года предприятия стали менее негативно оценивать как текущее состояние, так и перспективы изменения бизнес-климата. Конечно, ограничения, связанные с коронавирусом, сохраняли влияние на сектор услуг. Их дополняли ограничения в странах — торговых партнерах. Потребительский спрос оставался в целом пониженным. Во многих регионах в строительстве и здравоохранении сохранялся дефицит кадров. И, тем не менее, на европейском Юге страны внутренний туризм оказал существенную поддержку экономической активности. На Северо-Западе отмечался заметный рост выпуска в фармацевтике, начались поставки вакцин от коронавируса. Восстанавливалась обрабатывающая промышленность Центральной России. Росли объемы выпуска в металлургии и металлообработке на Урале. Увеличивалась добыча полезных ископаемых в Сибири и на Дальнем Востоке. Поддержку экономике оказывали мягкие кредитно-денежные условия», — комментирует Алексей Суслов, представляющий Северо-Западное главное управление Банка России.

В ЦБ объяснили большой разброс региональных показателей инфляции в декабре В некоторых субъектах РФ особые условия ценообразования играли заметную роль.

В самом докладе относительно Центрального федерального округа сообщается, что снижение потребительского спроса, наблюдавшееся в октябре — ноябре, в декабре 2020 года сменилось некоторым оживлением. В январе 2021 года после начала рабочих дней наблюдалось постепенное восстановление потребительской активности. Поддержку потреблению оказало расширение кредитования. Невысокая доходность депозитов продолжает поддерживать вложения населения в недвижимость. Восстановление обрабатывающих производств в конце 2020 года в макрорегионе ускорилось.

На Северо-Западе в декабре потребительская активность несколько оживилась после замедления в предыдущий период. Ожидания торговых предприятий и турагентств относительно будущей экономической конъюнктуры все более позитивны. Активность приобретения жилья по льготной ипотеке несколько снизилась. В условиях повышенного спроса химические и фармацевтические предприятия наращивали выпуск продукции. Ценовые ожидания предприятий возросли в основном из-за повышения закупочных цен.

Волго-Вятское ГУ Банка России докладывает, что в конце 2020 года восстановление экономической активности в макрорегионе продолжилось. Росту выпуска способствовало наращивание производства в ключевых отраслях промышленности. Потребительская активность несколько снизилась, однако оперативные и опросные данные декабря — января свидетельствуют о временном характере этого сокращения. Бизнес по-прежнему оценивает экономическую ситуацию преимущественно негативно, но его ожидания в январе улучшились. Благодаря стабилизации эпидемической обстановки существенно снизилась доля предприятий, испытывающих проблемы из-за пандемии.

По данным Южного ГУ ЦБ, темпы восстановления экономической активности в макрорегионе в декабре по сравнению с ноябрем существенно не изменились. В условиях отсутствия новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и начала кампании по массовой вакцинации населения ожидается некоторое улучшение ситуации с объемами производства и спроса в ряде отраслей. Уменьшилось число предприятий, планирующих повышение отпускных цен на товары и услуги в большинстве основных видов деятельности. В строительстве, транспортировке и хранении, отдельных видах обрабатывающих производств доля таких предприятий, напротив, несколько возросла. Это в основном связано с увеличением стоимости сырья и комплектующих, материалов и оборудования.

На Урале в декабре оценки экономической конъюнктуры предприятий оставались преимущественно негативными. Некоторое улучшение ситуации со спросом ожидалось в нефтегазовом секторе и металлургии. Произошедшее в конце года оживление потребительской и деловой активности, по оценкам торговых организаций, было временным. Из-за роста издержек выросли ценовые ожидания предприятий. Последствия карантинных ограничений по всему миру к концу 2020 года выразились в резком росте цен на металлопрокат, что отразилось в повышении цен и на внутреннем рынке страны.

В Сибири в декабре 2020 года — январе 2021 года восстановление деловой активности приобрело более устойчивый характер. Выросли спрос и цены на основные товары сибирского экспорта (уголь, металлы, продукты деревопереработки), объемы их производства и реализации. Потребление электроэнергии превысило значения декабря 2019 года. В конце 2020 года сибирские производители заключили ряд крупных долгосрочных контрактов, что гарантирует стабильную загрузку. Поддержку экономической динамике создает рост объемов производства сельхозпродукции и ввода жилья. Предпраздничная потребительская активность в декабре была меньше, чем в предыдущие годы. Это связано как с сохранением ограничений в сегменте общепита и развлечений, так и с изменениями потребительского поведения на фоне пандемии.



На Дальнем Востоке в ноябре 2020 года восстановление потребительской активности приостановилось. Население продолжало экономить, делая выбор в пользу товаров низкого ценового сегмента. В январе предприятия стали чаще отмечать сокращение заказов и спроса. Экономическую конъюнктуру в макрорегионе во многом определяла ситуация на внешних рынках. С одной стороны, растущий спрос азиатских стран способствовал восстановлению добычи полезных ископаемых темпами, превышающими средние по стране, с другой — принятые Китаем карантинные меры ограничивали производство и экспорт рыбопродукции и явились фактором сохранения ограничения поставок плодоовощной продукции и ускорения темпа прироста цен на них.