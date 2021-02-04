В России пока только 7% банков используют принципы ESG-банкинга, свидетельствуют данные, представленные Ассоциацией банков России.

Как поясняют в ассоциации, ESG-банкинг «обобщает концепции «зеленого», «этического», «ответственного», «устойчивого», «трансформационного» банкинга, которые разрабатывались как альтернатива спекулятивному банкингу; ориентируется не на сиюминутную прибыль, а на долгосрочное развитие банка, клиентов, партнеров, акционеров, сотрудников, окружающей среды и социальной структуры общества».

«Анализ актуального состояния ESG-банкинга в России показал, что 7% банков уже используют эти принципы, 67% готовятся к переходу, но 80% ждут руководящих указаний», — отмечается в материале.

«Фундаментальные научные результаты и международная практика указывают, что при выборе модели ESG-банкинга не существует однозначно оптимальных решений в «чистых стратегиях», а ESG-стандарты будут сформированы в виде «смешанных стратегий» в результате обобщения накопленного опыта», — отмечают в ассоциации «Россия».

Как сообщается, президиум совета ассоциации утвердил «Практические рекомендации банковского сообщества по внедрению принципов ESG-банкинга», одобренные проектной группой «ESG-банкинг». Инициатором документа выступил руководитель группы — председатель совета директоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков, автор первого в России учебника «ESG-банкинг: made in Russia».

«Практический характер рекомендаций связан с тем, что на основе международной и отечественной практик сделан обзор преимуществ и ограничений существующих подходов к ESG-таксономии, структуре и функциям управления, бизнес-модели и стратегии, управлению ESG-рисками и ESG-отчетности. Используя практические рекомендации, каждый банк может сам для себя выбрать степень погружения и сроки перехода к бизнес-модели на основе ESG-принципов», — поясняют разработчики.



В ассоциации подчеркивают, что практическая направленность рекомендаций позволяет уже сегодня российским банкам, независимо от их масштаба, приступить к внедрению ESG-банкинга с учетом особенностей российского рынка.