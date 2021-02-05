Подготовка поправок в законодательство для внедрения цифрового рубля может начаться уже во второй половине 2021 года, пишут «Известия» , ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Перед началом работы над законодательными изменениями нужно подготовить прототип цифрового рубля, такие деньги должны быть протестированы в пилотном варианте, считает он. В ЦБ подтвердили, что в этом году планируется разрабатывать предложения по изменениям в законодательство. В частности, коррекции потребуют законы «О Центральном банке», «О банках», «О национальной платежной системе», «О цифровых финансовых активах», а также Гражданский кодекс (ГК).

До начала апреля ЦБ планирует подвести итоги обсуждения консультационного доклада о цифровом рубле с участниками рынка, затем будет разработана концепция и протестирован прототип новой формы валюты, сообщили в регуляторе. Параллельно в этом году ЦБ будет разрабатывать и обсуждать с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по необходимым изменениям в законодательство. Также важно установить ответственность за устойчивость работы информационной системы, отвечающей за обращение цифровой валюты, подчеркивается в консультационном докладе Центробанка.

ЦБ оценил влияние цифрового рубля на банки и их клиентов Банк России обсуждает, что изменится для банков и их клиентов в связи с возможным введением цифрового рубля.

По словам юристов, законодательным органам необходимо сделать так, чтобы доступным для внедрения и запуска в полноценный оборот был только цифровой рубль. Также в главу III «Национальный финансовый совет и органы управления Банком России» (ст. 12–20), главу VIII «Банковские операции, сделки и услуги Банка России» (ст. 46–50) придется добавить положение относительно порядка создания и администрирования необходимой инфраструктуры. В ГК может потребоваться изменение ст. 128, в которой перечисляются объекты гражданских прав, среди имущественных прав помимо «безналичных денежных средств» следует прописать также «цифровые». Ревизии подлежат и ст. 140 и 861 ГК, согласно которым платежи на территории РФ могут осуществляться путем наличных и безналичных расчетов, отметили юристы.

В случае внедрения цифрового рубля предстоит масштабная работа по радикальному изменению законодательства: потребуется внести поправки в любой закон, который ссылается на возможности расчетов, открытие счетов, платежные системы, пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Возможно, понадобится корректировать ст. 75 Конституции, в которой прописано, что денежной единицей РФ является рубль, и речи о цифровом рубле там нет. После формулировки итоговой концепции цифрового рубля поправки могут понадобиться среди прочего в противолегализационное («антиотмывочное») законодательство, добавили в крымском РНКБ.