Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект, «направленный на предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) при стимулирующей поддержке государства», пишет «Коммерсант» . Это следует из плана-графика реализации госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на 2021 год и плановый период до 2023 года, утвержденного министром финансов Антоном Силуановым. Исходя из описания, он похож на гарантированный пенсионный план (ГПП).

В пенсионной системе ГПП должен стать стандартизированным планом в рамках НПО, предполагающим налоговые стимулы как для его участников, так и для работодателей. Также ранее рассматривался вариант софинансирования взносов граждан со стороны государства на начальных этапах. В прошлом году заместителем министра финансов стал бывший председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, которому поручили курировать работу над ГПП. Но из-за пандемии новая версия концепции законопроекта «О ГПП» была разослана по федеральным органам исполнительной власти и другим заинтересованным сторонам лишь во втором полугодии. За это время успели появиться новые версии реформы накопительной пенсионной компоненты.

СМИ: Минфин предложил ведомствам новую версию ГПП Участники рынка опасаются, что представленные за последнее время несколько пенсионных и квазипенсионных проектов могут вступить в противоречие.

По мнению источников издания, близких к социальному и экономическому блокам правительства, возможность скорого внесения в Госдуму законопроекта «О ГПП» «близка к нулю», по крайней мере до сентябрьских выборов в Госдуму, поскольку любой пенсионный вопрос — «это социально чувствительный момент, вызывающий раздражение граждан».

Как отметил управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов, учитывая дискуссию вокруг пенсионного продукта, который должен прийти на смену ОПС, можно ожидать в ближайшем будущем сохранения статус-кво, то есть обсуждений с низкими шансами на принятие решений. По его мнению, очевидно, что без серьезных стимулов, к которым относится значительное софинансирование взносов граждан со стороны государства, ожидать выработки действительно рабочего инструмента не приходится, а к таким финансовым решениям правительство не готово. Значит, полагает эксперт, не стоит ждать и «реальных подвижек в пенсионной системе».