Российский бизнес предложил создать особые налоговые условия для призовых выплат с мероприятий по киберспорту, а также предусмотреть специальные налоговые условия по оплате труда несовершеннолетних киберспортсменов. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции сообщила столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.



«Турнирные и зарплатные доходы киберспортсмена, полученные после победы в турнире, к примеру в США, облагаются налогом порядка 30%. В России с этой суммы уплачивается еще 13% подоходного налога. Далее киберспортивный клуб снимает с оставшейся суммы призовых 15—20% комиссионных, и, таким образом, до киберспортсмена доходит лишь 250—300 долларов из каждой тысячи. Происходит двойное налогообложение. Его можно избежать, но на практике далеко не все киберспортсмены справляются со сбором документов», — сказала Минеева, добавив, что бизнес вышел с инициативой создания особых налоговых условий для призовых выплат по киберспорту.

Бизнес-омбудсмен также отметила, что в Налоговом кодексе РФ нет понятия «доход от турниров и деятельности в области киберспорта», и в итоге спортсмен «теряет стимул к развитию, а предприниматель, то есть клуб, — члена команды и в итоге — бизнес».

Минеева добавила, что бизнес также предложил создать основание банковского платежа «вознаграждение от мероприятия в области киберспорта» и включить в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) понятие «киберспорт» наравне с другими видами спорта (например, шахматные и шашечные клубы). «Внесение маркера «киберспорт» в ОКВЭД кратно усилит инвестиционную привлекательность индустрии и послужит стимулом для восстановления и развития смежных отраслей, часть которых пострадала в период пандемии: креативная индустрия, event-индустрия, отрасль IT, видеопроизводство, платежные сервисы, fashion-индустрия», — сообщила бизнес-омбудсмен.

Соревнования по видеоиграм, по словам Минеевой, проводятся с 1972 года. «Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта еще в 2001 году. Однако при такой истории, базе и профессиональном подходе индустрия не поддержана в области регуляторики, как показывает обратная связь от предпринимателей — основателей киберспортивных клубов», — сказала бизнес-омбудсмен, добавив, что почти 100% клубов зарегистрированы за территорией РФ.

По данным киберспортивного клуба Cyber Legacy, российский рынок киберспорта стабильно растет на 15—20% в год. Каждый российский геймер тратит в процессе участия в играх 64 доллара в год. В России насчитывается 66 млн активных пользователей киберспортивного формата. Средний возраст киберспортсмена — 14—25 лет, ежемесячный доход игрока в киберспортивной лиге — 10 тыс. долларов. В мире совершают покупки в формате игр 28,2 млн человек.