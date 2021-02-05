ВТБ покупает 5% акций Санкт-Петербургской биржи, продавцом выступает НП РТС, сообщили «Коммерсанту» два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, совет директоров НП РТС одобрил сделку в конце декабря, решение было принято «с учетом доли ВТБ в обороте по ценным бумагам» биржи. Цена установлена исходя из стоимости биржи в 10 млрд рублей, то есть по 3,5 тыс. рублей за акцию. Источник отметил, что ее «сильно продавили вниз». По информации другого собеседника, сделка может быть еще не завершена.

Совкомбанк приобрел 3,3% акций биржи больше года назад, исходя из оценки в 4,5 млрд рублей. В I квартале 2020 года банк подписал с НП РТС опционный договор на приобретение еще 15,2% акций в течение двух лет. Источники отметили, что Совкомбанк готов досрочно исполнить опционный договор по бумагам площадки «с учетом небольшой скидки». Информацию о намерениях банка докупить акции биржи по опциону подтвердил еще один собеседник издания. Представитель Совкомбанка сообщил, что «срок исполнения опциона пока не наступил».

Объем торгов на Санкт-Петербургской бирже вырос на 14,2% за месяц В январе на утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 17:30 мск, приходилось до 20% дневного объема торгов.

По информации издания, переговоры о покупке доли акций также ведет Тинькофф Банк. Директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрий Панченко отметил, что Санкт-Петербургская биржа стала «важной составляющей фондовой инфраструктуры РФ, демонстрирует очень бодрую динамику показателей и продолжит играть серьезную роль в привлечении инвесторов на рынок».

Как считает гендиректор ИК «Фридом Финанс» (владеет 12,8% акций биржи) Тимур Турлов, дело не в том, что биржа привлекает инвесторов, а в том, что она дает возможность своим ключевым участникам стать ее акционерами. Реальная стоимость биржи гораздо больше при той выручке, которую она получит сейчас, отметил эксперт.