В России может быть законодательно введен новый вид «кредитов» — ссуда на судебные расходы. При этом кавычки со словом обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги. Расходы банку или любому, кто выделит деньги, компенсирует ответчик на судебном процессе, если проиграет дело, сообщает «Российская газета» .

Законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов, изучает комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Суть идеи состоит в том, что некие структуры — банки, страховые организации, любые другие, имеющие деньги, — смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. Отмечается, что гражданин зачастую не обращается в суд, так как у него нет средств на оплату работы адвоката. Если процесс будет проигран, то внакладе останется только кредитор, если в ином исходе, то и банки получат свою прибыль.

«Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела, — отметил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. — Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг».

Предлагаемый механизм может оказаться интересным и для малого бизнеса. Как рассказывают разработчики проекта, в прошлом году во время пандемии к уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы поступило 5 тыс. обращений от бизнесменов и индивидуальных предпринимателей. При этом у половины обратившихся не имелось достаточных средств на ведение дела, квалифицированных адвокатов, содержание юридических отделов, департаментов, штатных юристов. Именно поэтому судебные кредиты были бы им как нельзя кстати.

«Внешнее финансирование судебных процессов — система, при которой инвесторы предоставляют финансовую поддержку истцам взамен заранее оговоренной части возможной компенсации. Как правило, предусмотренная доля инвесторов составляет от 15% до 40% компенсации», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что сегодня в профессиональном сообществе достигнут принципиальный консенсус по поводу того, что судебное инвестирование — полезный институт и его надо развивать.