В мобильном приложении и интернет-банке СКБ-Банка доступна опция уведомлений о заданном курсе валюты, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты могут назначить курс валюты, по которому желают произвести покупку или продажу. Если в течение недели курс достигает желаемого уровня, приходит оповещение — push-уведомление, и можно проводить сделку.



«Опция помогает произвести сделку, не тратя времени на регулярный мониторинг курса. Можно просмотреть график с историей колебаний курса онлайн, спрогнозировать и решить, какой будет наиболее выгодным для покупки-продажи валюты в текущем времени. Подключенное уведомление действует неделю», — комментирует директор по развитию СКБ-Банка Анна Самуилова.

Функция бесплатна, включить ее можно в мобильном приложении или интернет-банке, на экране оформления перевода между своими счетами в том случае, если существуют счета в разных валютах. Клиент может установить уведомление, просто нажав на колокольчик.