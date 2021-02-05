Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,81% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 399,33 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,16% и равнялся 1 418,92 пункта.

Индекс Мосбиржи попытается приблизиться к верхней границе диапазона 3 350—3 400 пунктов, полагает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

«К концу текущей недели на мировых рынках сохраняются оптимистичные настроения. Сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок», — комментирует эксперт.

Он замечает, что в целом настроения на глобальных рынках на утро пятницы позитивные. Азиатские площадки демонстрируют рост в пределах 1,5%. В небольшом плюсе и фьючерсы на индексы в США. Котировки Brent торгуются вблизи 60 долларов за баррель.

Сегодня рынки могут продолжить рост, но умеренными темпами, резюмирует аналитик.