Распорядители недвижимого имущества покойного финансиста Джеффри Эпштейна приостановили до последних чисел марта выплату компенсаций жертвам его сексуальных преступлений. Данное решение обусловлено нехваткой финансовых средств в фонде, учрежденном в июне прошлого года распорядителями недвижимости финансиста на Американских Виргинских островах, сообщает в пятницу телекомпания CNN .

По данным телекомпании, фонд рассчитывает возобновить выплату компенсаций жертвам преступлений Эпштейна после 25 марта или позднее. Распорядители выразили глубокое сожаление в связи с данным обстоятельством и обещали приложить все силы для исправления такого положения. Если у каких-то лиц возникнут новые претензии к финансисту, то им предлагается направлять жалобы и запрос на компенсацию не позднее 8 февраля.

Фонд, учрежденный 25 июня прошлого года, в целом выделил жертвам Эпштейна 49,8 млн долларов. Как уточняло ранее агентство Bloomberg , финансист проживал более 20 лет на Американских Виргинских островах и владел двумя островками в составе этой территории США. Оценочная стоимость этой части недвижимого имущества Эпштейна снизилась с около 630 млн долларов в июне прошлого года до почти 241 млн долларов 31 декабря того же года.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.