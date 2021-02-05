Российская валюта дорожает к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 11 копеек. На 10:11 мск курс доллара снизился на 24 копейки и составил 75,27 рубля, а евро подешевел до 90,06 рубля (минус 27 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. По его словам, ожидается боковое движение рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75,5 рубля. В дальнейшем доллар может попытаться перейти к восстановлению. В случае же ухудшения настроений на мировых рынках, к концу сессии он отыграет потери предыдущего дня и вновь вернется в район 76 рублей. Диапазон 75—77,5 рубля останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии, считает эксперт.

«Рубль вчера укреплением отыграл неожиданное решение Минфина резко сократить объем покупки валюты в рамках бюджетного правила, несмотря на подорожавшую нефть. Сегодня этот фактор уже перестанет действовать, и на рубль будет давить, с одной стороны, рост нефти, а с другой — рост курса доллара к корзине мировых валют. Не исключено, что с утра рубль попробует несильно укрепиться, но разворота пары доллар/рубль вверх можно ждать в любой момент. Покупать рубль против доллара на среднесрочную перспективу мы не советуем», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.