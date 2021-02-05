Чистая прибыль СберБанка по итогам января 2021 года составила 86,7 млрд рублей. Такие данные отчетности по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные, РСБУ), рассчитанные по внутренней методике финучреждения, приводятся в релизе кредитной организации.

«В январе СберБанк заработал прибыль в размере 86,7 млрд рублей. Высокая кредитная активность во второй половине 2020 года и фокус на повышение эффективности обеспечили рентабельность капитала выше 20%. Мы видим, что подавляющее большинство заемщиков после окончания платежных каникул вернулись к регулярному обслуживанию задолженности, что является положительным сигналом в отношении качества активов», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико, чьи слова приводятся в релизе кредитной организации.



Чистый процентный доход вырос на 16,3% относительно января 2020 года и составил 129,6 млрд рублей. «Рост обусловлен высокими темпами кредитования и снижением стоимости клиентских средств как следствие понижения ключевой ставки в 2020 году. Одновременно с этим сохраняется позитивный эффект от снижения ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов во втором квартале прошлого года», — сказано в релизе.



Чистый комиссионный доход составил 36,9 млрд рублей (+1,5% к январю 2020 года). «Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, доход от которых на 18% превысил доходы января прошлого года. Этому способствует рост доли безналичного торгового оборота, который, по данным «СберИндекс», достиг исторического максимума в 55,9% к концу 2020 года. Сдерживающее влияние на динамику чистого комиссионного дохода оказало снижение доходов по кассовым операциям в результате роста проникновения безналичных расчетов, а также календаризация расходов по программам лояльности и СМС-информированию», — поясняют в банке.

Активы на 1 февраля составили 33,5 трлн рублей, увеличившись за январь на 1,1% преимущественно за счет роста кредитов клиентам, высоколиквидных активов в рамках управления краткосрочной ликвидностью и изменения валютного курса.



В январе корпоративным клиентам выдано 0,7 трлн рублей. Кредитный портфель на 1 февраля составил 15,5 трлн рублей и вырос на 0,5%, в основном под влиянием изменений валютного курса.

Розничным клиентам банк выдал 291 млрд рублей, что является рекордным показателем для этого месяца. Большую поддержку росту кредитования оказывает развитие цифровых каналов «Сбера». Портфель розничных кредитов за месяц вырос на 0,7% и превысил 8,5 трлн рублей.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле изменился незначительно и составил 3,2%.



Портфель ценных бумаг по итогам января остался на уровне 5,2 трлн рублей.



Средства физических лиц традиционно для начала года снизились на 2,8% или на 0,4 трлн рублей, что соответствует сезонной динамике на фоне масштабного притока средств в декабре 2020 года в размере 0,9 трлн рублей. При этом клиенты увеличили остатки на валютных счетах более чем на 100 млн в долларовом эквиваленте.

Средства юридических лиц за январь выросли на 0,7%, в основном за счет влияния валютной переоценки.

На 1 февраля общий остаток средств клиентов составил 23,1 трлн рублей.

В январе банк выпустил субординированные облигации на 56 млрд рублей сроком на 10 лет с правом досрочного погашения через пять лет, купон на первые пять лет составит 7%.

Базовый и основной капитал в январе изменились незначительно и составили 3,583 трлн рублей и 3,733 трлн соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года, что будет сделано после проведения аудита. Общий капитал за месяц увеличился на 0,5% до 4,763 трлн рублей, в основном за счет заработанной чистой прибыли.